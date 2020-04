Digimon Survive : le chantier rebooté Digimon Survive : le chantier rebooté

On pensait le voir arriver prochainement mais le 2020 n'est plus d'actualité pour Digimon Survive qui n'a désormais plus la moindre fenêtre de sortie et il y a une bonne raison à cela : le développement a été complètement rebooté, expliquant le gros manque d'informations depuis plusieurs mois.



La nouvelle version devrait garder son orientation tactical/narration et à voir si PS4 et Switch seront toujours concernées pour l'accueillir, surtout qu'on ne sait même pas de quand date le reboot.