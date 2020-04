World War Z : une GOTY, une version Switch, et de nouveaux stages à Marseille World War Z : une GOTY, une version Switch, et de nouveaux stages à Marseille

Quasiment un an après sa sortie et le succès surprise d'un projet auquel pas grand-monde ne croyait, World War Z va accueillir une version GOTY sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 5 mai, avec l'intégralité des MAJ ainsi que les DLC des Season Pass, incluant ceux à venir. On aura par exemple droit à l'avenir à trois nouveaux stages (à Marseille !) ainsi qu'une poignée de nouveaux persos et armes.



Bonus pour la route : le nouveau mécène THQ Nordic en profite pour annoncer une version Switch qui n'a pas encore de date mais qui proposera également tout le contenu cité. Cette édition sera toujours développée par Saber Interactive qui commence à bien connaître le hardware de la machine après s'être occupé de NBA Playgrounds et The Witcher 3.