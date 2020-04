Inazuma Eleven Ares vient d'être ENCORE reporté car le chantier est ENCORE rebooté Inazuma Eleven Ares vient d'être ENCORE reporté car le chantier est ENCORE rebooté

Cela devient une mauvaise blague mais face aux mauvaises ventes de Yo-Kai Watch et un Snack World lancé dans l'indifférence générale en occident, Level-5 n'a plus d'autres choix que de se retrousser sérieusement les manches et annonce que son Inazuma Eleven Ares a d'une certaine façon été annulé… pour être rebooté.



Renommé Inazuma Eleven : Great Road of Heroes, ce nouvel épisode incarnera une sorte de nouveau point de départ pour la franchise, comme une sorte de relecture du premier jeu mais avec en plus des persos de Go et Ares, le tout prévu pour un vague 2021 sur des supports qui devraient rester les mêmes (au moins PS4 & Switch donc).