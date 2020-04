TLOH Trails of Cold Steel IV confirmé en occident, mais aussi sur PC et Switch TLOH Trails of Cold Steel IV confirmé en occident, mais aussi sur PC et Switch

Alors que le Japon se prépare à la suite du programme, l'Europe continue de rattraper son retour et se voit annoncer l'arrivée de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV pour la fin d'année sur PlayStation 4, accompagné d'une édition « Frontline » (voir visuel ci-dessous) ainsi qu'une édition Limitée.



Si les plans concernant une traduction FR n'ont pas encore été précisée, mais on peut garder espoir, ce nouvel épisode sortira (comme le troisième) également sur PC et Nintendo Switch, mais pas avant 2021.