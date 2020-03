Lords of the Fallen 2 annulé sur les consoles actuelles, pour sortir sur PS5 et XSX Lords of the Fallen 2 annulé sur les consoles actuelles, pour sortir sur PS5 et XSX

Classé parmi les arlésiennes de cette génération, Lords of the Fallen 2 ne parviendra pas à naître sur cette dernière, CI Games devant se résoudre à annoncer que cette suite d'un des premiers « concurrents » aux Souls est annulé sur les consoles actuelles pour n'être désormais assuré que sur les prochaines, donc PlayStation 5 et Xbox SX (et PC, évidemment).



La raison, on l'a connaît : après avoir retiré le projet des pattes de Defiant Studios, CI Games a dû faire face à la réalité de ses effectifs, à savoir une trentaine d'employés seulement (un peu plus aujourd'hui), la majorité occupée sur Sniper Ghost Warrior Contracts qui d'ailleurs, surprise, s'est suffisamment bien vendu pour avoir un deuxième épisode en chantier.



Quant à Lords of the Fallen 2, l'éditeur compte toujours garder les commandes du développement, mais devrait tout de même faire appel à un ou plusieurs studios de soutien pour enfin faire avancer le projet.