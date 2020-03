[Rumeur] Ash arrive dans Mortal Kombat 11 [Rumeur] Ash arrive dans Mortal Kombat 11

La maison-mère (donc US) de Warner Bros semble avoir fait une belle petite bourde dans l'envoi de ses communiqués mails pour signaler que Spawn était depuis le début de semaine disponible hors Pass pour Mortal Kombat 11 : un coup d'œil au visuel ci-dessous vous permettra de repérer une mention qui n'aurait pas dû être là (ou en tout cas, pas tout de suite) attestant de l'arrivée d'un nouveau personnage.



Et on parle donc ici d'Ash Williams, « héros » de la franchise Evil Dead et justement en rumeur depuis bien longtemps pour intégrer le casting MK. De quoi se souvenir qu'Ed Boon promettait justement de très belles surprises cette année.