Saori Kobayashi (Saga & Orta) sera à la composition de Panzer Dragoon Remake

A défaut d'un nouveau trailer, une bonne nouvelle attend les fans de Panzer Dragoon puisque son remake visuel à venir quelque part pour cette année sur Switch et PC (mais aussi Stadia) aura comme compositrice Saori Kobayashi, ayant déjà fait parler ses mélodies dans Panzer Dragoon Saga et Panzer Dragoon Orta, désormais en charge de retravailler les morceaux de Yoshitaka Azuma qui nous a quitté il y a déjà presque 10 ans.



Un premier remake qui accuse déjà un retard puisqu'on l'attendait de base pour l'hiver désormais terminé, en rappelant que deux autres titres sont en cours de chantier : un remake du deuxième épisode par les mêmes développeurs, et une adaptation VR (qui sera une relecture des trois premiers) pour le Q1 2021 sur des supports encore non spécifiés.