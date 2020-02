Platinum : une grosse annonce la semaine prochaine Platinum : une grosse annonce la semaine prochaine

C'est habituellement une blague routinière du troll Hideki Kamiya mais cette fois, c'est pourtant la vérité : Famitsu annonce qu'ils publieront la semaine prochaine une grosse annonce concernant Platinum Games.



Le studio vient de lancer la compilation Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary, enchaînera en avril avec The Wonderful 101 Remastered (1,65 million de dollars sur Kickstarter à la moitié de la campagne), sans oublier le futur Babylon's Fall avec Square Enix et un certain Bayonetta 3 dont le chantier « se déroule bien ».



Le terme « annonce » étant toujours très vague, cela peut très bien être une information concernant l'un des deux derniers cités mais l'on n'oubliera surtout pas que le projet « Platinum 4 » tourne comme son nom l'indique autour de quatre titres (plus ou moins auto-financés), dont trois restent à dévoiler.