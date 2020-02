Mobile : 3 milliards de $ pour Pokémon GO Mobile : 3 milliards de $ pour Pokémon GO

Bientôt 4 ans après son lancement (« le phénomène d'un unique été », souvenez-vous), Pokémon GO continue de ramasser du pognon à tour de bras en dépassant officiellement les 3 milliards de dollars accumulés en revenus depuis son lancement, et même 3,1 milliards pour être pleinement précis.



Un succès de plus en plus massif malgré des mouvements de foule moins imposant qu'à une époque, et un enchaînement d'event qui motive visiblement les joueurs à passer souvent à la caisse : en 2019, le titre a accumulé 894 millions de dollars, soit la meilleure année de sa carrière : 832 millions en 2016, 589 millions en 2017 et 816 millions en 2018.



Actuellement, Pokémon GO prépare ses events de St-Valentin, a lancé son PVP Online qui remporte un beau succès, et continue de tourner autour de la cinquième génération (Unys) donc autant dire qu'il reste encore de la marge niveau contenu.