[Rumeur] A Plague Tale 2 en développement [Rumeur] A Plague Tale 2 en développement

Après le succès critique du premier que l'on pensait être un one-shot, les français d'Asobo Studio semble déjà plancher sur un A Plague Tale 2 selon des sources très sûres du site XboxSquad, affirmant que Focus Home a validé le chantier depuis plusieurs mois



L'annonce officielle tomberait l'année prochaine (E3 on peut imaginer) mais pour une sortie qui se fera attendre puisque l'objectif est un lancement courant 2022, donc on peut estimer sur PC, PlayStation 5 et Xbox Scarlett.



Patience, en espérant que soient revues les mécaniques d'infiltration, principal défaut du premier chapitre.