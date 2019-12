Affaire des photomontages : la déclaration de Quantic Dream après le premier verdict Affaire des photomontages : la déclaration de Quantic Dream après le premier verdict

Nous l'apprenions en fin de semaine dernière : dans l'affaire des photomontages un peu douteux effectués au sein de Quantic Dream (on parle d'environ 600 montages jugés en partie « misogynes, homophobes et racistes »), le studio a finalement dû reverser 5000€ d'indemnisation à l'un des anciens employés, en plus de 2000€ de frais de justice.



Si l'affaire n'est pas encore terminée avec une relance du plaignant sur une autre photo, pendant que Quantic contre-attaque sur un présumé vol de ses données internes par l'employé en question, le studio a souhaité néanmoins réagir officiellement en annonçant ne pas faire appel de ce premier jugement, considérant que même si « aucun signalement » n'a été fait à l'époque et que les photomontages ont été pondus « en dehors des heures de bureau », les responsables reconnaissent qu'ils auraient dû « anticiper tous risques de dérapage ».



On notera en outre que le plaignant a été débouté de ses principales demandes, à savoir 114.000€ demandés en dommages et intérêt, et une requalification de sa démission en licenciement, la juge ayant estimé que rien ne pouvait justifier cette demande et qu'il n'y avait eu « aucune dégradation des conditions de travail dans l'entreprise », ajoutant que Quantic Dream a pris les mesures nécessaires pour ne plus que ça se reproduise.