Granblue Fantasy Re:Link va (enfin) redonner quelques nouvelles

Alors que l'actualité surest assez bien rythmé pour le moment, il est loin d'en être de même sur le bien plus discret RPG. D'ailleurs, depuis le dernier trailer datant de décembre 2018, l'unique chose qui a permis de reparler du jeu, c'est le retrait de Platinum Games du développement, sans que l'on sache encore vraiment pourquoi même si les travaux effectués ont été gardés.Mais le jeu et tout ce qui tourne autour de la licence feront leur retour du 13 au 15 décembre lors du « Granblue Fantasy Fes », avec on nous le promet :- Un trailer pour- Un autre pour le jeu mobile- Deux trailers pourEt siest assuré de sortir le 6 février 2020 au Japon (et dans les alentours en occident), reste à voir si le show sera l'occasion d'avoir des précisions sur le lancement du RPG, toujours prévu exclusivement sur PS4.