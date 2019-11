Google Stadia : les jeux du lancement Google Stadia : les jeux du lancement

A environ une semaine du lancement, il était temps pour Google de dresser la liste des premiers titres à intégrer le service Stadia, donc seulement 12 dès la sortie (mais un paquet d'autres arriveront rapidement), en rappelant que cela ne concerne pour l'heure que les possesseurs du pack Premiere Edition qui verront l'accès ouvert dès le 19 novembre à 17h00.



Stadia sera ensuite déployé à un plus grand nombre, au départ uniquement en abonnement payant (dit « Pro ») avant de voir courant 2020 l'offre gratuite qui se limitera en revanche au 1080p. Dans tous les cas, hors jeux offerts de temps en temps, il faudra payer chacun des titres que vous souhaitez.



Les 12 jeux du lancement :



- Assassin's Creed Odyssey

- Destiny : The Collection (offert aux abonnés Pro)

- GYLT

- Just Dance 2020

- Kine

- Mortal Kombat 11

- Red Dead Redemption 2

- Rise of the Tomb Raider

- Samurai Shodown

- Shadow of the Tomb Raider

- Thumper

- Tomb Raider