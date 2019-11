Après l'échec commercial de Deadfire, la remise en question pour Pillars of Eternity Après l'échec commercial de Deadfire, la remise en question pour Pillars of Eternity

Si le succès critique est indéniable aussi bien pour Pillars of Eternity que sa suite, les choses sont loin d'être aussi unanimes sur le plan commercial et Josh Sawyer (créateur de la franchise) a souhaité revenir sur un point connu mais fâcheux : en dépit d'une bonne moyenne Metacritic et d'un beau succès pour sa campagne de financement, Pillars of Eternity II : Deadfire est très loin d'avoir fait de bonnes ventes, et l'heure semble à la remise en question pour le studio.



Car pour Sawyer, un flop réclame une analyse et lui-même semble complètement perdu dans la façon de comprendre cet échec. Certes, Pillars of Eternity II : Deadfire a des défauts, mais on est loin d'un drame et d'une justification claire sur l'écart des ventes avec le premier (qui avait aussi ses problèmes). Qui plus est, garder le même système de jeu aurait pu être une éventuelle raison (face au tour par tour de Divinity Original Sin II qui lui fut un grand succès) mais finalement non puisque Pathfinder : Kingmaker garde la même patte alors qu'il s'est mieux vendu que Deadfire.



Finalement, et Sawyer place cette évidente question dans la balance, n'est-ce pas tout simplement la nostalgie du C-RPG type Baldur's Gate qui a fait vendre le premier épisode, et que les fans, désormais rassasiés, n'ont plus de raison d'en vouloir plus ?



Dans tous les cas, l'homme avoue ne plus avoir confiance pour développer un Pillars of Eternity 3 (cette fois sans possibilité de financement car pour le compte de Microsoft), sauf s'il parvient à réinventer la franchise pour de nouveau plaire au public.



Notons que Obsidian a pendant ce temps retrouvé le succès avec The Outer Worlds (selon les données de Take-Two), ce qui peut éventuellement constituer un indice sur l'avenir...