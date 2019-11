Banjo Kazooie : Playtonic dément les rumeurs Banjo Kazooie : Playtonic dément les rumeurs

Voyant une soudaine rumeur enfler à partir d'on ne sait quoi, le studio Playtonic a préféré dresser un communiqué pour éviter aux fans de se faire des espoirs sur rien : aucun plan de rachat par Microsoft n'est à l'ordre du jour et non, l'équipe ne travaille pas sur Banjo Kazooie, aussi bien pour une suite qu'un quelconque remake.



Pour autant, si Playtonic compte bien garder son statut d'indépendant, un appel du pied est fait en déclarant que ça ne dérangerait aucunement l'équipe de bosser à nouveau sur les aventures de l'ours et du piaf bavard.



(Visuels du récent et sympathique Yooka Laylee and the Impossible Lair)