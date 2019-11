Dragon Age : Bioware donne RDV en décembre Dragon Age : Bioware donne RDV en décembre

Quand bien même le prochain épisode de la saga Dragon Age ne doit arriver que dans à peu près trois ans si l'on a de la chance, Bioware se sent obligé de marquer le coup pour les 10 ans de la franchise et déclare vouloir fêter la chose le 4 décembre (donc une semaine avant les Game Awards) dans ce que le studio nommé le « Dragon 4ge Day ».



Un terme éloquent qui on l'espère fait bien référence à la numérotation de l'épisode et non au jour (sinon, ce sera juste un mauvais teasing de plus), même si l'on peut parallèlement et légitimement se demander si un petit remaster ne débarquera pas entre temps, Electronic Arts étant depuis peu intéressé par ce genre de choses.