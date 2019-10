Capcom a signé son plus bel été fiscal Capcom a signé son plus bel été fiscal

Capcom continue de récolter les fruits de ses diverses performances sur cette génération : malgré des ventes nettes en baisse de 14 % pour le dernier trimestre fiscal retenu (juillet à septembre), le bénéfice net est lui en hausse de 43,7 %, à la fois grâce aux ventes sur la longueur des hits du début d'année, donc Resident Evil 2 et Devil May Cry 5, mais également le succès de Monster Hunter World : Iceborne qui aura néanmoins fait l'essentiel de son chiffre à la sortie.



On apprend en effet que sur 2,8 millions de ventes faites en un mois, 2,5 millions sont pour la semaine du lancement, pour seulement 300.000 les trois semaines restantes (ce qui reste bon à prendre).



Conclusion : avec seulement une (grosse) extension et les bénéfices de ses précédentes sorties, Capcom vient ni plus ni moins de faire le plus bel été de toute son histoire (en bénéfices).



Et pour l'avenir ? C'est toujours l'inconnu mais tout porte à croire que la génération va s'achever en toute tranquillité, avec Mega Man ZX Collection en janvier par exemple, ainsi que le suivi des différents titres dont du neuf attendu pour Street Fighter V. RDV sur Next Gen ?