Face à la polémique, le PDG de Blizzard modifie sa décision concernant Blitzchung Face à la polémique, le PDG de Blizzard modifie sa décision concernant Blitzchung

Une fois de plus, il aura suffit d'une grosse levée de boucliers de la part de la communauté pour faire fléchir un géant qui a de toute façon besoin de ses fans pour survivre. Donc petit rappel des faits : il y a quelques jours, à l'occasion d'un tournoi eSport sur Hearthstone, l'une des têtes d'affiche de la compétition (Blitzchung) a profité d'une interview avec des commentateurs officiels pour afficher publiquement son soutien à Hong Kong face aux actuels problèmes avec la Chine.



En un claquement de doigt, Blizzard a réagit avec un « ban def » du concerné (+ suspension de ses gains obtenus pendant le tournoi), et même chose pour les deux commentateurs.



Mais vous savez tous comment ça marche : c'est en essayant de cacher quelque chose sur internet que vous avez toutes les chances de faire exploser l'affaire auprès d'une énorme masse. Et c'est ce qui est arrivé car ce qui aurait pu n'être qu'un acte isolé a créé une énorme politique entre appel au boycott, hashtag qui ont vite fait le tour des réseaux sociaux, et accusation de part et d'autres de l'industrie pour une certaine complaisance envers la Chine (où Activision Blizzard a de nombreux deals entre Call of Duty Online, Diablo Eternal et bien sûr les tournois eSport). Même que le boss d'Epic Games s'est amusé à remuer le couteau dans la plaie en déclarant que, tant qu'il sera à ce poste, jamais ce type de décision sera prise avec Fortnite ou autre, et qu'importe si Tencent possède 40 % du groupe.



A trois semaines de la BlizzCon (déjà que la dernière édition n'a pas vraiment fait l'unanimité, au contraire), ça commençait à faire tâche en terme d'image.



Et tel un Netflix avec South Park, Blizzard n'a pas pu contenir la tempête et son PDG J.Allen Brack n'a eu d'autres choix que de dresser lui-même un communiqué. A l'intérieur, l'homme continue de soutenir sa politique et sa volonté que la scène eSport soit là pour rassembler les joueurs et non servir de tribune politique pour diviser les communautés. Pour autant, il reconnaît que la décision fut beaucoup trop hâtive, et souhaite maintenir une peine mais évidemment sans commune mesure avec le bannissement définitif : que ce soit pour le joueur ou les commentateurs (qui auraient dû de suite rappeler les règles au concerné), ce sera six mois de suspension, et Blitzchung touchera bien ses gains du précédent tournoi.