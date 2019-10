Switch : deux autres portages en vue Switch : deux autres portages en vue

La Switch n'est plus à un portage près et sachez que deux autres se profilent d'ici la fin de l'année, et même plutôt trois, puisqu'on découvre d'un coté que l'organisme de classification ESRB vient de lister une nouvelle version de la bonne surprise Call of Juarez : Gunslinger, faisant écho aux propos de Techland qui affirmait justement avoir un petit truc Switch dans ses cartons.



Un détour du coté de Wccftech permet également de découvrir que quelques revendeurs européens ont mis en ligne l'ouverture de précommandes pour la compilation Metro Redux qui arriverait courant décembre pour environ 45€.



Reste à confirmer tout cela.