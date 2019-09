Gears 5 s'offre la plus grosse audience au lancement pour un jeu Microsoft depuis Halo 4 Gears 5 s'offre la plus grosse audience au lancement pour un jeu Microsoft depuis Halo 4

Microsoft parlant désormais plus d'audience que de ventes, ce qui est devenu logique depuis le Xbox Game Pass, c'est tout naturellement que l'on reste sur ce type de donnée pour Gears 5 avec 3 millions de joueurs annoncés pour la semaine de lancement (incluant le pré-launch Ultimate), constituant un record d'affluence pour un jeu Microsoft depuis Halo 4 il y a déjà sept ans, et donc deux fois plus que Gears of War 4.



Il s'agit également du meilleur lancement Game Pass aussi bien sur Xbox One que sur PC, mais aussi sur Steam (pour un titre Xbox Game Studios) où là on peut parler de ventes concrètes.



Reste à voir si les nouveaux abonnés le resteront un moment grâce au suivi du concerné tout comme par l'arrivée de nouveaux titres sur ce service et à ce propos, la seconde moitié de septembre sera dévoilée dans la journée.