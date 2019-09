Fire Emblem Three Houses : la difficulté max dispo Fire Emblem Three Houses : la difficulté max dispo

Nintendo a publié la nouvelle MAJ de Fire Emblem : Three Houses qui concerne aussi bien les possesseurs du Season Pass que le reste du peuple. Pour ces derniers, on accueillera enfin le mode de difficulté maximum (ex-Lunatic) mais également, si vous jouez en VA, un nouveau doublage pour la version « homme » de Byleth, l'ancien ayant été dégommé après un scandale de la part du concerné.



Pour les détenteurs du Pass, ce sera un pack d'objets, un skin pour une partie des étudiants et surtout cinq nouvelles missions annexes. D'autres arriveront d'ici la fin d'année, toute faisant office de petit apéro avant le plat principal : l'extension scénarisée prévue au printemps.