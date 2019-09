T.Aramaki confirme que Luminous Productions travaille sur une toute nouvelle licence T.Aramaki confirme que Luminous Productions travaille sur une toute nouvelle licence

Après les déboires de Luminous Productions, studio neuf de Square Enix qui a bien mal démarrer sa carrière après l'annulation de fin de suivi pour Final Fantasy XV et le départ précipité de Hajime Tabata, son remplaçant Takeshi Aramaki est monté à la barre pour indiquer via le site officiel que les choses se déroulaient très bien malgré le silence actuel.



Plus concrètement, on nous indique que le studio a aujourd'hui dépassé le cap des 130 employés et que le cap initial est maintenu : la production d'un premier projet AAA pour la prochaine génération, dont le développement a réellement débuté en janvier dernier, et qui sera bien une licence toute neuve. De simples mots qui balayent les rumeurs d'un Final Fantasy XVI de la part de ce groupe.



La volonté première est de pouvoir créer une licence qui finira par avoir le poids d'un des piliers de Square Enix (donc FF et DQ), tournant sous le fameux Luminous Engine qui n'a pas encore eu le temps de faire totalement ses preuves avec FFXV, mais qui se peaufine en douce au fil du temps, Aramaki promettant quelque chose de suffisamment souple pour aussi bien adopter les technologies de prochaine génération (dont le Ray Tracing) qu'offrir une compatibilité avec le secteur mobile (à l'instar de l'Unreal Engine 4).



A moins que l'éditeur nous refasse le coup de l'annonce un peu trop anticipée (coutumier de leur part), il faudra prendre son mal en patience avant de découvrir tout cela.