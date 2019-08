Medievil PS4 : quelques images comparatives Medievil PS4 : quelques images comparatives

Pas de nouveau trailer mais tout de même quelques visuels pour le futur remake graphique de Medievil qui, même s'il ne faut pas dans la débauche visuelle, prouve ci-dessous que ça n'a plus rien à voir avec l'original de 1998 (ce qui n'est pas du luxe en même temps).



Sony rappelle en outre que le titre bénéficiera de musiques orchestrales et que coté doublage, on retrouvera Jason Wilson qui est repassé par la case enregistrement, tandis que de nouvelles voix ont été ajoutés pour moderniser l'expérience.



Sortie prévue le 25 octobre.