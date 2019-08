Xbox : l'event X019 signé pour le 14 novembre Xbox : l'event X019 signé pour le 14 novembre

Revenu l'année dernière (au Mexique), l'event X0 aura droit comme attendu à son édition 2019 qui se déroulera cette fois à Londres, et pour le 14 novembre avec possibilité d'acheter son ticket dès le 24 septembre pour ceux qui souhaitent faire plein de « wouhou ! » pendant le show.



Pas le moindre indice n'a encore été révélé par Microsoft coté contenu, et on se demande donc si le constructeur commencera à en lâcher un peu plus sur une certaine Scarlett, ou si l'on devra patienter sagement jusqu'au premier semestre 2020.