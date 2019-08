Wargroove se met en boîte sur PS4 & Switch Wargroove se met en boîte sur PS4 & Switch

Pour les résistants de l'ère dématérialisée, le studio Chucklefish nous annonce que le très sympathique tactical Wargroove va bénéficier d'une version boîte en Deluxe Edition, et ce dès la fin d'année sur PlayStation 4 et Switch, à des tarifs malheureusement différents pour les fans de Nintendo : 29,99€ sur PS4, 39,99€ sur Switch.



Dans les deux cas, vous aurez à l'intérieur le jeu, une OST numérique, des autocollants car ça existe encore, une map physique de l'univers, un guide stratégique et une jaquette réversible.