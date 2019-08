Square Enix : FFVII Remake, Avengers et Trials of Mana présents à la GamesCom Square Enix : FFVII Remake, Avengers et Trials of Mana présents à la GamesCom

Square Enix annonce son programme de la GamesCom avec quelques morceaux de choix puisque ceux qui se rendront sur place pourront prendre en main Marvel's Avengers mais aussi et surtout Final Fantasy VII Remake (72 bornes !). Si le premier devrait avoir droit à une nouvelle présentation (celle de la ComicCon diffusée en BCD à la ComicCon), on ne peut pour l'heure qu'espérer qu'il en soit de même pour le fameux remake.



Le stand de l'éditeur réservera également des bornes pour Kingdom Hearts III (s'il y a des retardataires), Final Fantasy XIV Online et Trials of Mana. Enfin et sans compter d'éventuelles surprises, Life is Strange 2 : Episode 4 aura son premier trailer.