George RR Martin : la rumeur relancée autour du prochain projet de From Software

Il y a deux mois, l'insider Liam Robertson d'Unseen64 faisait savoir être au courant du prochain projet en cours chez From Software, ou en tout cas l'un d'entre eux, à savoir une nouvelle collaboration avec Bandai Namco pour un jeu en monde ouvert divisé en de multiples royaumes, où le but serait d'en tuer les dirigeants pour x raisons.



Possiblement prévu pour être annoncé à l'E3 2019, le titre aurait parmi ses scénaristes un certain George RR Martin, sans que le jeu n'ait lien avec la saga Game of Thrones.



Et après deux mois de silence et aucune confirmation officielle, voilà que le romancier en question nous pond un long message sur son blog pour évoquer ses projets d'avenir (dont certains bouquins à terminer) incluant… le fait d'avoir été personnellement consulté pour un jeu vidéo produit au Japon.



De quoi relancer la rumeur qui pourrait donc être validée ou non d'ici trois semaines.