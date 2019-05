Ubisoft : 4 gros AAA d'ici le 31 mars 2020... mais toujours pas de Skull & Bones à l'horizon Ubisoft : 4 gros AAA d'ici le 31 mars 2020... mais toujours pas de Skull & Bones à l'horizon

Ce n'est pas encore demain la veille que le Skull and Bones d'Ubisoft débarquera sur les différents supports : ce jeu de batailles navales à grande échelle réclame encore énormément de travail pour fournir un résultat digne, et ne sortira donc pas dans les prochains mois comme attendu. Pour rappel, le lancement initial était prévu fin 2018.



Mais l'éditeur ne sera pas en reste pour cette année fiscale qui durera jusqu'au 31 mars 2020 puisqu'on nous annonce pas moins de quatre gros AAA dont un seul est connu jusqu'à présent : Ghost Recon Breakpoint (4 octobre).



On vous laisse prendre les paris pour les trois autres.