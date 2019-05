Rage 2 dévoile son suivi (dont deux extensions) Rage 2 dévoile son suivi (dont deux extensions)

Bethesda n'a pas menti autour des intentions de Rage 2 et plus précisément sur son suivi. En décembre dernier, l'éditeur affirmait donc que cette suite aurait droit à de nombreux DLC, certains gratuites, d'autres payants, et tout cela se voit confirmer en ce week-end avec la publication officielle de la feuille de route, à retrouver ci-dessous.



Ceux qui ne veulent pas débourse un sou de plus que le jeu lui-même auront tout de même de quoi faire entre nouveaux défis, events, skins à débloquer et même des cheat-codes pour faire mumuse.



Les plus fans pourront eux craquer pour deux extensions (une en août, l'autre en fin d'année), chacune offrant son propre scénario avec zones dédiées, et ce qu'il faut de matos entre nouvelles armes, véhicules et compétences.



Le jeu de base quant à lui est toujours attendu pour ce 14 mai sur PC, PS4 & One.