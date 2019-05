Epic rachète Psyonix et ''devrait'' s'octroyer l'exclusivité sur PC de Rocket League Epic rachète Psyonix et ''devrait'' s'octroyer l'exclusivité sur PC de Rocket League

De nouveau frappé en plein coeur, Valve ne peut que constater la voracité d'Epic Games qui vient de signer un énorme coup en rachetant le studio Psyonix, auteur de Rocket League qui risque d'être retiré de Steam pour devenir une exclusivité Epic Games Store, même si l'éditeur n'a pas encore précisé ses plans, tout en stipulant au moins que ceux qui le possèdent déjà pourront continuer d'y jouer sur ce qui reste actuellement la plate-forme maîtresse sur PC.



Pour la communauté, rien ne changera puisque le jeu continuera tranquillement sa carrière déjà bien soutenue, et que le total cross-play restera de mise entre joueurs PC/PS4/One/Switch, l'un des rares jeux à proposer cette option avec Fortnite. Pour Psyonix, c'est un indéniable bond en avant sur le suivi et le marketing, Epic Games comptant pousser encore plus le jeu, notamment sur l'eSport.



Pour Valve en revanche, c'est une potentielle perte si le retrait de Steam est confirmé (et ce sera apparemment le cas pour les sources de The Verge) : Rocket League est constamment dans le top 12 des jeux les plus joués de la plate-forme… et de ceux qui rapportent le plus d'argent chaque année.