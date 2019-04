Hideo Kojima espère montrer du neuf sur Death Stranding dans ''un mois ou deux'' Hideo Kojima espère montrer du neuf sur Death Stranding dans ''un mois ou deux''

Lors de l'event Tribeca Film 2019, Hideo Kojima présent sur place a rapidement évoqué le cas Death Stranding qui ne s'est pas montré depuis un an, ne pouvant en dire trop pour respecter la communication souhaitée par Sony, mais se contentant de dire qu'il aimerait avec ce projet apporter quelque chose de nouveau au monde ouvert, tout en décrivant que le thème central serait une sorte de métaphore avec internet : le joueur est seul mais tente de se « connecter » aux autres.



Et outre le fait que Kojima veut créer des jeux « jusqu'à sa mort » et qu'il ne souhaite pour rien au monde revenir à l'époque « avant la capture de mouvements », le plus important reste le teasing sur le fait que nous devrions (peut-être) en voir plus dans « un mois ou deux ».



Un State of Play, faute d'E3 ?