Dragon Ball : Kid Goku GT le mois prochain dans FighterZ, et Vegeta SSG arrive dans Xenoverse 2

Le magazine V-Jump vient apporter quelques informations sur le suivi de certaines adaptations Bandai Namco et faute de visuels & trailers pour le moment, voici donc ce que vous pouvez retenir.



Dragon Ball FighterZ



- Kid Goku (GT) arrivera courant mai (avec un autre perso encore gardé secret) et disposera de deux Special Move qui feront appel dans les deux cas au Dragon Fist. La différence est que si vos deux alliés sont KO, l'attaque se fera en mode SSJ4.



Dragon Ball Xenoverse 2



- Vegeta en mode Super Saiyan God sera ajouté au casting en juin via DLC payant.

- Gratuitement en revanche, Mr. Satan et le Saibamen seront à affronter en Raid Boss.



One Piece : World Seeker



- La première extension sera basée sur Zoro (jouable du coup) avec son propre scénario dans une toute nouvelle zone. Sortie prévue cet été.