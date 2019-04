Wolfenstein Youngblood : une boîte mais pas de cartouche sur Switch

Pour éviter une hausse de la taille des cartouches (et donc du prix de ventes), Bethesda avait déjà usé de bricolage sur Switch. Pas avec, mais plutôt avecet, le premier imposant de télécharger le multi à part, tandis que le deuxième avait un surplus de données à récupérer obligatoirement sur les serveurs pour démarrer la campagne.Et pour, prévu le 26 juillet, ce sera encore plus simple puisque Amazon a révélé que la version boîte pour le support de Nintendo ne proposera tout simplement rien à l'intérieur hormis un code de téléchargement. C'est ainsi, ça fera râler, et ça ne change rien au prix qui restera de 30€ comme sur les autres supports.Rappelons en passant que toute précommande vous donnera accès à un pack de skins et qu'il existera une version Deluxe à 40€ qui inclura un « Buddy Pass » pour permettre à un pote de vous rejoindre en ligne sur le mode coopération sans avoir besoin d'acheter le jeu complet. Une initiative toujours bonne à prendre.