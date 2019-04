[LEAK] Une date de sortie pour Borderlands 3

n'a officiellement encore aucune date de sortie, ou plutôt juste une large fenêtre qu'est « cette année fiscale » qui se terminera donc le 31 mars 2020. Mais une précision est intervenue de manière plus ou moins officielle puisque le RP responsable du compte Twitter de la franchise a lâché la date de sortie avant l'heure (ajoutant un skin d'armes « or » en bonus de précommande) avant de retirer l'information en urgence, et l'on sait donc que le titre devrait sortir le 13 septembre mondialement, sur PlayStation 4, Xbox One et… apparemment exclusivement sur l'Epic Games Store coté PC.La gronde est de suite montée du coté des joueurs Steam qui risquent (comme avec de plus en plus de jeux) d'attendre plus longtemps que prévu, et Randy Pitchford a dû monter à la barre pour s'exprimer sur le sujet. Sans valider ni démentir la rumeur, l'homme se contente d'expliquer que Gearbox ne sont que les « talents » derrière le jeu, et que les choix d'exclusivité viennent uniquement de l'éditeur, donc Take-Two. Une manière de renvoyer la balle.Dans tous les cas, on imagine que tout cela sera confirmé incessamment sous peu,devant se dévoiler plus en détails dès ce mercredi 3 avril, en même temps que la sortie desur les trois mêmes supports.