Borderlands 1 : le remaster confirmé et daté [UP]

était leaké, il est maintenant confirmé. Comme prévu, on y trouvera un remaster du premier épisode avec les quatre DLC, et la possibilité d'y jouer en split-screen à 4 (ou en ligne), et ça sortira le 3 avril.- 29,99€ le remaster.Notons que le même jour, laaccueillera une MAJ 4K sur PS4 Pro & Xbox One.Enfin, en bonus (de taille),accueillera cet été ses extensions manquantes, et sous forme d'une MAJ gratuite !