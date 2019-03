Square Enix date le prochain Star Ocean FES Square Enix date le prochain Star Ocean FES

Autre rendez-vous à prendre avant la période E3 : Square Enix annonce que le nouvel event « Star Ocean FES » se déroulera le 25 mai au Maihama Amphitheater, avec la présence de doubleurs de la série, d'un concert chapeauté par Motoi Sakuraba (et autres compositeurs), des nouvelles du jeu mobile, des goodies, blabla.



Il est évident que pour la plupart de ceux ici présents, ce qui comptera avant tout, c'est de savoir si oui ou non l'heure est venue pour l'annonce d'un Star Ocean '6', et on peut au moins avoir une goutte d'espoir vu les propos du producteur Shuichi Kobayashi au Star Ocean FES de l'année dernière :



« J'aimerais vous demander d'attendre un peu plus longtemps, s'il-vous-plaît. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui mais sachez que votre demande a parfaitement été entendue. »



L'homme avait indiqué en outre que quoi qu'il arrive, le prochain chapitre ne se fera pas sans le studio tri-Ace.