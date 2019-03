Toujours plus vorace, l'Epic Games Store enchaîne les annonces d'exclusivités (temporaires)

En marge du coup d'éclat qui a permis l'arrivée de trois titres Quantic Dream sur l'Epic Games Store (et même), le groupe a prouvé qu'il avait encore un grand appétit et l'intention de ne pas s'arrêter en si bon chemin concernant les exclusivités face au titan Steam, surtout que les arguments sont là : outre ce que l'on savait déjà (comme la meilleure part de revenus attitrés aux développeurs/éditeurs),a fait 2,5 fois plus de ventes à son lancement sur le Store d'Epic quesur celle de Valve à l'époque.Qui plus est, Ubisoft se félicite apparemment de la sortie deet annonce déjà que ce genre de partenariat va se poursuivre à l'avenir, incluant le retour d'anciens jeux dont certains pourraient être offerts (à l'instar de, téléchargé à 4,5 millions d'unités pendant l'offre de deux semaines).Et d'autres titres sont déjà au rapport :Tous ces jeux seront, sur PC, exclusifs à l'Epic Games Store pendant au moins un an, et on peut rajouter à cela(voir trailer ci-dessous), le nouveau projet de Yager même s'il ne s'adresse pas au même public que: c'est du multi PVPVE.- Concernant le prochain bébé d'Obsidian,donc, sachez que la sortie sur PC se fera simultanément sur l'Epic Games Store et le Windows 10 Store.