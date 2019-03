Xbox Game Pass : les prochains jeux (dont Deus Ex MD, Vampyr et Marvel VS Capcom) Xbox Game Pass : les prochains jeux (dont Deus Ex MD, Vampyr et Marvel VS Capcom)

Le Xbox Game Pass se voit annoncer une poignée de nouveaux jeux qui débarqueront sur le service dans les deux prochaines semaines, agrémentant toujours plus le catalogue qui dépasse maintenant les 200 titres, néanmoins pas sans quelques retraits de temps à autres comme Portal Knights et Late Shift qui feront partie des quatre produits à quitter l'offre dès le 31 mars.



21 mars :

- Deus Ex : Mankind Divided

- What Remains of Edith Finch



28 mars :

- Vampyr

- The Walking Dead : Michonne



29 mars :

- Operencia : The Stolen Sun



1er avril :

- Marvel VS Capcom Infinite



4 avril :

- Minecraft