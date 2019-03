Devil May Cry 5 : une date pour le Bloody Palace Devil May Cry 5 : une date pour le Bloody Palace

Capcom avait annoncé que le mode « Bloody Palace » de Devil May Cry 5 sortirait courant avril et ce sera donc le plus tôt possible puisque la MAJ gratuite est officialisée pour le 1er du mois sur tous les supports.



Malheureusement, le communiqué se contente du strict minimum (hordes d'ennemis, et le trio de base), nous poussant donc encore à attendre confirmation sur les rumeurs de multi online et la présence de Vergil en perso jouable.