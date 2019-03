13 Sentinels arrivera en fin d'année (au Japon) 13 Sentinels arrivera en fin d'année (au Japon)

Après plusieurs reports au point de pousser à Atlus à ne même plus indiquer de période de sortie (tout en annulant la version Vita sur le chemin), le nouveau Vanillaware 13 Sentinels : Aegis Rim a de nouveau droit à une légère précision quant à son arrivée dans les bacs et ce sera donc pour cette fin d'année sur le territoire japonais, exclusivement sur PlayStation 4 donc.



Une information qui coïncide avec la sortie ce jeudi (toujours au Japon) du prologue payant, vendu pour l'équivalent de moins de 10€ sur le PS Store ou dans une version boîte incluant un artbook et une OST (environ 25€).