[Rumeur] Devil May Cry 5 : du multi online pour le Bloody Palace et un quatrième perso (spoil !) [Rumeur] Devil May Cry 5 : du multi online pour le Bloody Palace et un quatrième perso (spoil !)

Devil May Cry 5 est disponible depuis une poignée de jours et il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour que certains s'attardent sur le code du jeu dans le but d'y déceler quelques secrets, pour une pêche apparemment bonne puisque la data renferme deux informations d'importance qui devraient concerner le futur mode Bloody Palace (prévu le mois prochain en MAJ gratuite).



La première, et c'était clairement attendue, c'est que ce mode sera pour la première fois jouable en multi online, ce qui permettra à Capcom d'utiliser les serveurs du jeu pour autre chose que les 2/3 features du jeu de base.



En second lieu, et là seuls ceux ayant terminé le jeu pouvaient s'en douter (d'où la mention Spoil) : Vergil devrait faire partie des personnages jouables de ce mode.



Plus qu'à attendre quelques jours/semaines pour que Capcom officialise tout cela.