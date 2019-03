EA et Sony réagissent face à Anthem, responsable de nombreux plantages dans sa version PS4 EA et Sony réagissent face à Anthem, responsable de nombreux plantages dans sa version PS4

C'est une première pour cette génération et ça commence à prendre de l'ampleur : les témoignages de joueurs PlayStation 4 se multiplient sur le fait qu'un certain Anthem causerait de nombreux plantages, et on ne parle pas d'un simple retour au dashboard (problème devenu malheureusement récurent depuis quelques années) mais bien d'un arrêt brutal de la machine, ce qui sur la longueur pourrait gravement endommager le support.



Sur Reddit, la gronde commence à monter, surtout que certains évoquent que leur PS4 (quel que soit le modèle) a depuis beaucoup de mal à redémarrer, obligeant Electronic Arts à s'atteler à rassembler un maximum de témoignages sur un thread qui dépasse déjà les 50 pages, pendant que Sony débute une vague de remboursement sans poser la moindre question en retour.



Il est encore difficile de savoir d'où vient réellement le problème (surtout que jusqu'à preuve du contraire, cela ne semble toucher que les consoles Sony), mais EA doit l'avoir mauvaise après un lancement visiblement en deçà des attentes.