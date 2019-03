Charts UK : DOA6 débarque dans l'anonymat Charts UK : DOA6 débarque dans l'anonymat

L'institut Chart-Track nous fait son nouveau rapport sur les ventes UK de la semaine dernière qui a bien vu arriver quelques sorties mais sans réel poids pour pouvoir faire bouger Anthem de sa première place, alors qu'il accuse une baisse de 71 % par rapport à son lancement.



Quatre sorties donc, que l'on décrira rapidement :



- LEGO La Grande Aventure 2, qui fait la majorité de ses ventes sur PS4 (ce qui est loin d'être une habitude vu que les supports Nintendo ont coutume de prendre une grosse part avec cette série).

- Dirt 2.0 qui prend la 6ème place.

- Trials Rising qui fait dans la parité : 39 % sur PS4, 33 % sur One et 28 % sur Switch.

- Dead or Alive 6 qui est le flop de la semaine (21ème) et qui fait moitié moins que Dead or Alive 5 à son lancement (mais sans compter le dématérialisé, comme de coutume).



Petit détail en passant : sans aller jusqu'au top 10, Pokémon Let's Go a vu ses ventes augmenter, probablement par l'effet d'annonce du futur Épée & Bouclier.



1. Anthem (=)

2. FIFA 19 (+1)

3. Far Cry : New Dawn (-1)

4. LEGO La Grande Aventure 2 (N)

5. Red Dead Redemption 2 (-1)

6. Dirt 2.0 (N)

7. Metro Exodus (-2)

8. Mario Kart 8 Deluxe (=)

9. Super Smash Bros. Ultimate (+1)

10. Trials Rising (N)