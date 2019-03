Finalement, Pyre ne sortira pas sur Switch

Plutôt bien reçu par la critique et disponible sur PC et PlayStation 4 depuis maintenant deux ans,a longtemps été pressenti pour un portage Switch mais après de nombreuses rumeurs (et peut-être quelques tentatives en interne), il n'en sera finalement rien comme vient de le confirmer les développeurs qui déclarent d'ailleurs :La machine n'est pas en cause, mais juste que les effectifs du studio (moins de 20 employés) sont un peu justes pour ce genre de transfert, surtout que le moteur maison demande un peu plus de travail pour les adaptations que les projets qui emploient des moteurs souples comme l'Unreal Engine.était le troisième jeu de Supergiant Games (aprèset) et l'équipe souhaitait juste passer à autre chose, à savoiractuellement en accès anticipé sur l'Epic Games Store, et d'ailleurs toujours pas annoncé sur la moindre console.