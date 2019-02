Dreams sortira au printemps... en Early Access Dreams sortira au printemps... en Early Access

Il y a une certaine ironie dans l'air lorsqu'on se souvient que Sony refusait catégoriquement les Early Access sur sa PlayStation 4 pour apprendre aujourd'hui qu'un jeu first-party, Dreams en l'occurrence, sera lancé dans le courant du printemps… en Early Access.



29,99€ au départ donc et uniquement en dématérialisé, sachant que comme de coutume avec ce genre de pratique, la version finale qui arrivera plus tard (et en boîte) sera vendue plus chère.



A noter que :

- Vous aurez accès à l'intégralité des outils mais d'autres seront ajoutés d'ici le vrai lancement.

- Comme prévu, les créations de la bêta sera présentes sur les serveurs.

- Durant l'Early Access, davantage de didacticiels, créations de Media Molecule et assets seront rajoutés.



Bref, on sent que le jeu n'est pas encore terminé mais le développeur estime qu'il est temps de lâcher la sauce, tout en bénéficiant d'une communauté qui aidera à améliorer le produit définitif. D'ailleurs, Media Molecule ne souhaite pas tromper les joueurs en déclarant que si vous ne trouviez pas le contenu de la bêta suffisant, alors l'Early Access ne sera pas faite pour vous.