Charts Japon : pas de sorties, pas de changement

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 4 au 10 février 2019, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Coté Software :Faute de grandes sorties, les piliers du moment font le jeu des chaises musicales avec une baisse naturelle des deux derniers gros jeux PS4 en date pour laisser le vieillotprendre tranquillement le trône avec déjà près de 400.000 unités écoulés hors dématérialisé, tandis quedevient officiellement le 7ème titre de la Switch à passer le million de ventes en physique.La semaine prochaine sera néanmoins plus intéressant avec les premiers chiffres deetCoté Hardware :Nouvelle baisse généralisée (sauf la One, mais bon) et donc un écart qui reste constant entre la Switch et la PS4, la première comptant les semaines avant de pouvoir affirmer dominer le marché sur le total.