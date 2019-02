Apex Legends continue de grimper en audience, et ça profite un peu à Titanfall 2 Apex Legends continue de grimper en audience, et ça profite un peu à Titanfall 2

Apex Legends continue de surprendre et c'est peu de le dire : une semaine après sa sortie, c'est maintenant 25 millions de joueurs qui se sont essayés au Battle Royale de Respawn, avec déjà un premier pic à 2 millions de joueurs en simultané, cap que Fortnite a mis plusieurs mois à atteindre. Mine de rien, il s'agit d'un record d'audience dans l'histoire d'Electronic Arts, et les marchés gardent un œil attentif sur ce nouveau phénomène qui pourrait encore se renforcer le mois prochain avec l'ouverture de la Saison 1 (et l'habituel pass de combat qui va avec).



A voir donc si sur la longueur, Apex Legends parvient à démolir les plus gros records dans le genre BR (PUBG et son pic de 3,2 millions, et surtout Fortnite qui a réussi à atteindre les 8,3 millions de joueurs en simultané), mais la confiance règne soudainement : après diverses chutes, la valeur boursière d'EA est repartie à la hausse.



Anecdote bonus :

Le week-end dernier, on a pu constater un léger boost d'audience sur un certain Titanfall 2 et c'est à se demander si, en cas de version boîte d'Apex Legends, l'éditeur n'aurait pas intérêt à inclure la campagne solo de ce deuxième épisode injustement boudé par le public (mais aussi sorti au mauvais moment il faut dire).