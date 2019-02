Assassin's Creed III Remastered aussi sur Switch ?

Le 29 mars sortira, compilation incluant le dit épisode accompagné de ses deux extensions mais également du volet, et ce aussi bien pour ceux qui ont acheté le Season Pass d'que pour ceux qui souhaitent se prendre la totale en boîte.Et si l'on revient sur tout cela, c'est pour évoquer une certaine rumeur : la possibilité de voir cette compilation arriver sur Switch. L'information ne provient pas d'un quelconque insider puisque la console est directement mentionnée sur le site de l'éditeur, et bien qu'il puisse s'agir d'une simple bourde, on se dit que quelque part, rien n'empêche ce type de projet assez facile à porter.