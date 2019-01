Mortal Kombat 11 : la version Switch reportée Mortal Kombat 11 : la version Switch reportée

Cela tenait encore de la spéculation, même durant le grand show de présentation, mais c'est cette fois officiel : la version Switch de Mortal Kombat 11 est bien reportée mais heureusement de seulement quelques jours puisqu'il faudra désormais attendre jusqu'au 11 mai.



(L'information a été confirmée par Nintendo via son Store, relayée de suite par Amazon et d'autres revendeurs)



Pour les trois autres (PC, PS4, One), rien ne change : ce nouvel épisode aussi joli qu'ambitieux arrivera le 23 avril prochain.