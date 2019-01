Jump Force : pas assez de Naruto, vous disiez ? Jump Force : pas assez de Naruto, vous disiez ?

Comme souvent, le dernier Jump voit leaker son contenu avant même la sortie, permettant d'apprendre que le casting de Jump Force grimpe soudainement à 37 personnages avec pas moins de quatre combattants supplémentaires issus de l'univers Naruto : Boruto, Gaara, Kakashi et Kaguya.



La licence devient donc avec DBZ et One Piece la plus représentée de ce cross-over attendu pour le 15 février prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



- Goku (DBZ)

- Vegeta (DBZ)

- Freezer (DBZ)

- Cell (DBZ)

- Piccolo (DBZ)

- Trunks (DBZ)

- Naruto (Naruto)

- Sasuke (Naruto)

- Boruto (Naruto)

- Gaara (Naruto)

- Kakashi (Naruto)

- Kaguya (Naruto)

- Luffy (One Piece)

- Zoro (One Piece)

- Sanji (One Piece)

- Barbe Noire (One Piece)

- Sabo (One Piece)

- Boa Hancock (One Piece)

- Icihigo (Bleach)

- Rukia (Bleach)

- Sosuke (Bleach)

- Renji (Bleach)

- Gon (HxH)

- Hisoka (HxH)

- Kurapika (HxH)

- Kilua (HxH)

- Yugi (Yu-Gi-Oh)

- Yusuke (Yu Yu Hakusho)

- Younger (Yu Yu Hakusho)

- Seiya (Saint Seiya)

- Shiryu (Saint Seiya)

- Kenshiro (Hokuto no Ken)

- Ryo (City Hunter)

- Rurouni Kenshin (Kenshin)

- Makoto Shishio (Kenshin)

- Asta (Black Clover)

- Izuku Midoriya (My Hero Academia)